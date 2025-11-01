In questi giorni l’amministrazione comunale ha liquidato le somme relative ai voucher assegnati ai beneficiari che avevano risposto all’avviso pubblico

ASCOLI PICENO – Un impegno del valore di circa 60mila euro, che ha permesso a 234 famiglie di ottenere un aiuto per la frequentazione dei centri estivi dei loro figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni e dei disabili gravissimi. In questi giorni l’amministrazione comunale ha liquidato le somme relative ai voucher assegnati ai beneficiari che avevano risposto all’avviso pubblico.

“Questo intervento – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è un punto fermo della nostra Amministrazione, perché sappiamo quanto sia importante per i ragazzi trascorrere il periodo estivo in serenità e quanto le famiglie abbiano bisogno di sostegno per sostenere i costi dei centri estivi. Continueremo a garantire la massima attenzione ai giovani e ai disabili, perché crediamo in una comunità coesa e inclusiva”.

Sono stati 194, per un totale di 27.727,29 euro, coloro che hanno ottenuto il voucher utilizzabile per i centri estivi, a copertura del costo di frequenza fino a un valore massimo variabile a seconda delle fasce di reddito Isee. A loro si aggiungono altre 40 famiglie che hanno al loro interno un disabile gravissimo: venti hanno ottenuto il voucher per l’educatore e altrettanti hanno usufruito del centro estivo organizzato da “Michele per tutti”.

“Da sempre – ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – siamo vicini alle famiglie durante un periodo particolare come quello estivo. Adesso, dopo aver ricevuto tutte le rendicontazioni, liquidiamo i voucher che abbiamo distribuito questa estate. L’Amministrazione, grazie all’Ambito Territoriale Sociale XXII, continua nel supporto ai disabili gravissimi e alle loro famiglie mediante azioni importanti come queste”.

