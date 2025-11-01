ASCOLI PICENO – Un’altra avventura, incroci e incontri, storie che si intrecciano ancora una volta per crearne di nuove: è lo
spettacolo “In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni” che vede protagonisti i fratelli Jorge
e Marcelo Coulon dello storico gruppo cileno, il cantautore fiorentino Giulio Wilson – che ne ha curato la regia e la
sceneggiatura – e lo scrittore Federico Bonadonna.
La tournée debutterà il 5 novembre dal TEN (Teatro Eliseo Nuoro) di Nuoro e proseguirà nei principali teatri italiani.
“In viaggio con gli Inti-Illimani” farà poi tappa: il 7 novembre al Teatro Celebrazioni di Bologna; l’8 novembre al
Teatro Sociale di Piangipane (RA) per un doppio spettacolo alle 18:30 e alle 21:30; il 9 novembre al Teatro Politeama
di Genova; il 10 novembre al Teatro Manzoni di Milano; l’11 novembre al Teatro ai Colli di Padova; il 15 novembre
alla Città del Teatro di Cascina; il 16 novembre all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia; il 17 novembre al
Teatro Olimpico di Roma; il 18 novembre al Teatro Sperimentale Lirio Arena di Ancona; il 19 novembre a Teatro
Ventidio Basso di Ascoli Piceno; il 21 novembre al Teatro Alessandrino di Alessandria e il 22 novembre al Teatro
Astoria di Fiorano Modenese (MO).
C’è un treno immaginario che attraversa il mondo intero collegando l’Italia con il Cile: viaggia oltre i confini,
passando per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino e che a ogni fermata ospiterà un amico, un passeggero speciale.
A bordo Giulio Wilson e Federico Bonadonna incontreranno Jorge e Marcelo Coulon, fondatori del complesso
cileno degli Inti-Illimani. Attraverso un caleidoscopio di canzoni e ricordi, i quattro racconteranno in musica e
(poche) parole, i sessant’anni di attività del gruppo, formato nel 1967 nelle aule dell’Università da Jorge Coulon
insieme a Horacio Durán e Max Berrù, gli stessi che nel 1973 arrivarono in Italia e rimasero per 15 anni, in esilio. Dal
primo disco del 1967 fino ad “Agua”, album nato tra il 2020 il 2022 e realizzato tra Firenze e Santiago del Chile,
composto da tracce cantate in italiano e in spagnolo, e scritte da Wilson.
“In viaggio con gli Inti-Illimani” è un crocevia di incontri, come quelli con Violeta Parra e Victor Jara, e di racconti di
vite intense, animate dalla passione per l’impegno civile e politico. Si viaggia nel tempo, tra gli anni del golpe (quel
lontano 11 settembre 1973) e dell’esilio in Italia, fino al ritorno in patria. Il racconto dei sogni di un popolo, delle
speranze e del futuro sempre da costruire, attraverso voce, dalla musica e dallo sguardo di chi ha combattuto con
la propria arte a favore della difesa dei diritti umani.
In questo spettacolo teatrale inedito – prodotto da IMARTS e da un’idea del discografico Paolo Maorino, scritto
da Federico Bonadonna e Giulio Wilson, per la regia di Giulio Wilson – il “treno delle emozioni” ci porta sulle ali
del condor per attraversare le Ande, dove risuonano gli antichi strumenti precolombiani come i flauti di pan, il
rondador, il charango, per poi immergerci nelle canzoni diventate veri e propri inni generazionali: da “Gracias a la
vida” a “Vale la pena”, da “El Aparecido” a “El pueblo unido”.
Gli Inti-Illimani, da sempre ambasciatori della resistenza contro le dittature e le ingiustizie, del patrimonio musicale
dell’America Latina, hanno cantato e gridato forte il loro impegno civile contro le lotte di classe, in difesa della
democrazia e del progresso, contro ogni forma di abuso, di repressione e di violenza.
E lo raccontano, come lo hanno sempre fatto, con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione dei giovani.
Va così in scena la leggenda del gruppo musicale che ha fatto la storia mondiale della cultura: unione tra artisti,
unione di idee, unione di parole e suoni, di uomini e umanità.
