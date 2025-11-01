ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida contro l’UniPomezia, in programma domenica 2 novembre allo stadio Del Duca, mister Simone Seccardini dell’Atletico Ascoli analizza il momento positivo vissuto dalla squadra dopo la vittoria di Chieti.

Match valevole per il girone F di serie D.

Il tecnico bianconero sottolinea la crescita del gruppo, l’importanza del lavoro quotidiano e la voglia di dare continuità ai risultati, con quasi tutti gli effettivi di nuovo a disposizione.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “È un momento positivo e speriamo possa durare a lungo. I risultati delle ultime settimane stanno premiando i sacrifici e i valori che questa squadra esprime ogni giorno sul campo. Dobbiamo però continuare a lavorare con umiltà e determinazione, perché c’è sempre margine di miglioramento, sia a livello individuale che collettivo, per crescere ancora e dare continuità ai risultati. Ogni squadra di questo girone è attrezzata e organizzata per competere in ogni singola gara, e l’UniPomezia non fa eccezione. Per ottenere un risultato positivo serviranno la stessa maturità, attenzione e capacità di gestione dei momenti che abbiamo mostrato in questo periodo. Solo mantenendo questa mentalità possiamo continuare a consolidare il nostro percorso. Siamo molto contenti per i recuperi dei vari giocatori: lo staff medico ha lavorato con grande competenza e professionalità. Avere quasi tutto l’organico a disposizione è importante perché ci consente di avere dubbi ‘positivi’ nelle scelte e di mantenere alta la competitività interna. A Chieti i cambi sono stati decisivi, segno che tutti i ragazzi sono coinvolti e pronti a dare il proprio contributo”.

