RAVENNA – Le parole dei protagonisti dopo la sconfitta del Picchio per 1 a 0 a Ravenna nella 12esima giornata del Girone B di Serie C.

Questo il commento di Samuele Damiani al termine della sfida col Ravenna: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile e tanto fisica; soprattutto nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dell’Ascoli, abbiamo schiacciato il Ravenna per gran parte della ripresa nella sua metà campo. Siamo tanto rammaricati per la sconfitta, che sicuramente non meritavamo, ma, se la viviamo nel modo giusto, può servirci per il futuro, nel senso che analizzeremo in modo ancor più dettagliato gli errori per non ripeterli nelle prossime partite. La prestazione di oggi ci dà tanta consapevolezza, sappiamo d’essere una squadra forte, che sa quello che deve fare in campo, purtroppo le partite vengono decise dagli episodi e oggi, in occasione del gol avversario, non ci sono girati a favore. Una menzione va fatta ai tifosi, spesso il ringraziamento è sottinteso, ma mai va data per scontata la loro presenza, non ci fanno mai mancare il supporto in casa e in trasferta e nei momenti clou della partita. Non vediamo l’ora del prossimo impegno col Gubbio perché il rammarico di oggi lo porteremo in campo venerdì prossimo”.

Mister Tomei, al termine di Ravenna-Ascoli, ha commentato così la prima sconfitta in campionato dei bianconeri, autori di un’ottima prova: “Abbiamo giocato una gran partita, abbiamo dominato e avuto occasioni da gol sia nel primo che nel secondo tempo, poi un episodio all’ultimo ci ha condannati. Sono molto contento della prestazione, abbiamo compiuto un altro step di crescita, sappiamo che il campionato è ancora lungo e ora ci concentreremo sul prossimo impegno col Gubbio. Sono felice di aver recuperato gli infortunati Guiebre e Pagliai. E’ normale e giusto che i ragazzi a fine partita rosichino per la sconfitta e per essere andati via dal Benelli con zero punti. E’ ancora lunga, l’aspetto più importante è che cresciamo ancora e miglioriamo, poi sarà il tempo a decidere”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.