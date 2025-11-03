ASCOLI PICENO – Un punto che muove la classica.
L’Atletico Ascoli nel pomeriggio di domenica 2 novembre ha pareggiato 0-0 allo stadio “Del Duca” contro l’UniPomezia. Match valevole per il girone F di serie D.
I bianconeri ci hanno provato per tutta la partita ma non sono riusciti a sfondare il muro ospite.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco, Coppola (32’st Muro), Vechiarello, Sbrissa (43’st Forgione), Sardo; Minicucci (41’st Didio), Maio.
A disposizione: Galbiati, Nonni, Belloni, Camilloni, Antoniazzi, Carbone.
Allenatore: Simone Seccardini.
UNIPOMEZIA (4-3-3): Gariti; Pettorossi, De Santis, Bordi, Suffer; Ippoliti (39’st Okojie), Morelli, Marianelli; Della Pietra (43’st Peluso), Mokulu (24’st Giannini), Forner.
A disposizione: Piernandrei, Valle, Esposito, Eluisi.
Allenatore: Andrea Casciotti.
ARBITRO: Riccardo Borghi di Modena.
ASSISTENTE 1: Michelangelo Longo di Chieti.
ASSISTENTE 2: Gianmarco Cocciolone di L’Aquila.
NOTE: Ammoniti: Mazzarani, Ippoliti, Pettorossi. Angoli: 5-1. Recuperi:1’pt-5’st.
