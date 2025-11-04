ASCOLI PICENO – Tassello dopo tassello sta prendendo sempre più forma la nuova squadra dirigenziale dell’Ast di Ascoli. Squadra che in questo momento è chiamata a coadiuvare il direttore generale Antonello Maraldo nella gestione dell’Azienda sanitaria picena.
Prende servizio da oggi lunedì 3 novembre, in seguito a partecipazione ad avviso di mobilità esterna emesso per la copertura di posto vacante, il nuovo dirigente dell’unità operativa complessa ‘Organizzazione risorse umane e supporto allarea politiche del personale’, Marianna Catalini.
Recente anche la copertura degli incarichi di dirigente a tempo indeterminato, in seguito a espletamento di appositi avvisi pubblici, da parte di Massimo Massetti per le professioni dell’area riabilitativa e da parte di Giuseppe Acquaviva per il servizio prevenzione e protezione.
