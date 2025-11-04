Forza Simone, ti aspettiamo!” è il messaggio che la squadra ha voluto dedicare a Simone De Santis, attualmente alle prese con problemi di salute che lo terranno fuori per un lungo periodo

ASCOLI PICENO – Un punto che muove la classica.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 0-0 contro l’UniPomezia nel pomeriggio di domenica 2 novembre allo stadio “Del Duca”, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato il mister Simone Seccardini in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Ci è mancato solo il goal. C’è amarezza e rimpianto perché la squadra ha prodotto davvero molto in campo. Sapevamo comunque che era una partita difficile, negli anni addietro avremmo potuto perderla. Un punto che dà continuità”.

Si è presentato anche il giocatore Andrea Feltrin, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Un pareggio un po’ amaro che però ci dà tanta consapevolezza. Siamo molto ambiziosi, stiamo diventando maturi. È comunque la strada giusta”.

“Forza Simone, ti aspettiamo!” è il messaggio che la squadra ha voluto dedicare a Simone De Santis, attualmente alle prese con problemi di salute che lo terranno fuori per un lungo periodo.

La società esprime la propria vicinanza a Simone, augurandogli una pronta e completa ripresa, con la certezza di poterlo rivedere al più presto in campo.

