COLLI DEL TRONTO – Cambio importante all’interno dell’Amministrazione comunale di Colli del Tronto. Il consigliere Emanuele Di Silvestro è stato nominato assessore con delega alla Cultura, al Turismo e ai Rapporti con la Pro Loco. A conferirgli l’incarico è stato il facente funzione da sindaco Luca Morganti, che guida il Comune dopo la decadenza del sindaco eletto Andrea Cardilli, ora consigliere regionale.

Emanuele Di Silvestro, classe 1983, è docente di Lettere nella scuola secondaria di secondo grado e da giugno 2024 ricopre la carica di consigliere comunale. Il suo profilo si caratterizza per un forte impegno nell’ambito culturale: negli anni ha partecipato attivamente a progetti e comitati scientifici dedicati a figure centrali della letteratura italiana, come Dante Alighieri e Cecco d’Ascoli, collaborando a iniziative di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

Alla competenza accademica si accompagna un’intensa partecipazione al volontariato locale. Di Silvestro è da sempre vicino alle realtà associative del territorio, in particolare ai Circoli culturali e alla Pro Loco di Colli del Tronto, con cui ha contribuito a promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese.

