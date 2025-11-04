ASCOLI PICENO – Sabato 8 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala De Carolis e Ferri del Palazzo dell’Arengo di Ascoli Piceno, si terrà la presentazione del libro “Autentiche” di Daniela Tiburzi, un’opera motivazionale e di self-help che invita le donne a riscoprire la propria forza interiore e a valorizzare la propria autenticità.

L’incontro sarà condotto dalla giornalista Alessandra Addari e vedrà l’intervento di Albarosa Clerici, presidente dell’associazione Amici Disparati.

Un incontro aperto a tutti, pensato per condividere esperienze, idee e storie di autenticità. Un momento di confronto e ispirazione dedicato a chi crede nella forza delle donne e nella bellezza dell’essere sé stessi.

“Autentiche” di Daniela Tiburzi è un libro che celebra la forza, la resilienza e l’autenticità delle donne. Attraverso esperienze, riflessioni e strumenti pratici, l’autrice guida le lettrici a riscoprire le proprie risorse interiori e a trasformare le difficoltà in crescita personale.