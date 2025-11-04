SPINETOLI – Domenica 9 Novembre, Spinetoli sarà protagonista di un pomeriggio dedicato alla scoperta del patrimonio culturale locale, grazie a una nuova tappa del progetto “Camminata dei musei”. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 15,15 alle 18 circa circa, è promossa dalla U.S. Acli provinciale di Ascoli Piceno/Fermo con il sostegno del Bim Tronto e della Regione Marche, in sinergia con il Sistema Museale Piceno e con il patrocinio del Comune di Spinetoli. Il punto di ritrovo è fissato davanti al Santuario Madonna delle Grazie in via Ferretti a Spinetoli. Da lì prenderà il via una passeggiata culturale che condurrà i partecipanti tra le bellezze della città, all’interno dei musei della civiltà contadina e della scultura, del suo borgo antico, accompagnati da una guida esperta. L’esperienza è gratuita e aperta a un massimo di 40 persone; per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome, cognome e il luogo di svolgimento della manifestazione. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da tennis.

Per conoscere il calendario completo delle iniziative del progetto “Camminata dei musei”, è possibile consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche, visitare il sito www.cooperativemarche.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 3495711408.

