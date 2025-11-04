Fulcro del percorso espositivo è una selezione di opere su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e realizzate appositamente per l’occasione, che evidenziano la continuità tra linea e spazio, segno e materia

ASCOLI PICENO – Il Premio Osvaldo Licini by Fainplast, promosso dall’associazione Arte Contemporanea Picena, e con il sostegno dell’azienda Fainplast, presenta, presso lo Spazio Premio Licini di Ascoli Piceno, la personale “Nunzio. Disegno spazio dell’anima”, interamente dedicata alla pratica del disegno di Nunzio, tra i più autorevoli protagonisti dell’arte contemporanea italiana. Inaugurazione sabato 8 novembre alle ore 18.

Il progetto espositivo, curato da Alessandro Zechini, esplora una delle dimensioni più profonde e meditate dell’artista, dove il segno si trasforma in gesto, pensiero e ritmo interiore.

La mostra di Nunzio si inserisce nel ciclo espositivo che lo Spazio Premio Licini dedica ai maestri italiani per i quali il disegno rappresenta l’origine stessa del pensiero e della forma, dopo le personali di Maurizio Mochetti, Alfredo Pirri e Ugo La Pietra.

Fulcro del percorso espositivo è una selezione di opere su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e realizzate appositamente per l’occasione, che evidenziano la continuità tra linea e spazio, segno e materia.

Per Nunzio il disegno non è una fase preparatoria alla scultura, ma un campo autonomo in cui il gesto costruisce la forma e la luce affiora dal buio, dal bruciato, dal tratto che si consuma fino a diventare respiro.

Il segno è per l’artista memoria e visione, un linguaggio essenziale che trasforma la superficie in luogo di contemplazione. Le stratificazioni del tratto, le ombre e le abrasioni ne disegnano una geografia poetica, dove il visibile e l’invisibile si toccano. Il disegno, in questa prospettiva, è una pratica di ascolto, un atto silenzioso in cui spazio e tempo coincidono.

La mostra è concepita come un attraversamento, un invito a entrare in un universo sospeso tra la forza del segno e la quiete della materia. Le carte esposte liberano l’energia originaria che precede ogni forma, restituendo allo spettatore l’esperienza viva di un gesto che è insieme origine, ritmo e pensiero.

Con questa esposizione, lo Spazio Premio Licini rinnova la sua vocazione a indagare le radici del fare artistico, offrendo al pubblico un percorso che riflette sull’essenza del disegno come atto originario e spazio dell’anima.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.