COLLI DEL TRONTO – Domenica 9 novembre alle ore 17 presso il Circolo Insieme, ubicato in via 4 novembre numero 4 a Colli del Tronto, si terrà la presentazione del libro Gustosissimo, scritto da Carolina D’Angelo, Claudia Brattini, illustrato da Valeria Colonnella e pubblicato da Giaconi Editore nel 2024.
Gustosissimo è un libro per bambini e adulti che vogliono condividere un bellissimo gesto d’amore: cucinare!
Dialogherà con l’autrice Filomena Gagliardi, mentre le letture saranno a cura di Donato Cameriero.
Dopo la presentazione seguirà un laboratorio per i più piccoli.
L’evento rientra nel progetto, ormai ben consolidato, Autori a Colli che intende promuovere autori locali, ma non solo. Sono infatti in lavorazione nuove iniziative, merito della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale, che da tempo si impegnano per rendere il proprio paese attivo sul piano culturale.
