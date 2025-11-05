L’appuntamento è in Piazza Arringo (davanti alla cattedrale) e l’iniziativa “”Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana” rientra nel progetto “Camminata dei musei del gusto”

ASCOLI PICENO – Il centro storico della città di Ascoli ospiterà sabato 8 novembre una iniziativa che attraverserà un percorso dedicato all’oliva ascolana.

L’appuntamento è alle 15 in Piazza Arringo (davanti alla cattedrale) e l’iniziativa “”Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana” rientra nel progetto “Camminata dei musei del gusto” che è promosso da U.S. Acli provinciale Aps.

La partecipazione è gratuita, è previsto un tetto massimo di 50 persone

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.