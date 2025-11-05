VENAROTTA – Prenderanno il via il 10 novembre le attività del progetto “Diritto allo sport” che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di corsi gratuiti di judo a Venarotta. Il progetto è promosso a livello nazionale da US Acli Aps in partenariato con il Centro Sportivo Italiano (CSI) Aps, con il quale condivide una consolidata visione dello sport come strumento di inclusione sociale, cittadinanza attiva e benessere. L’iniziativa si basa su esperienze comuni già maturate e su una collaborazione strategica tra le due reti associative. Il progetto “D(i)ritto allo Sport – inclusione, partecipazione e accessibilità attraverso lo sport” mira a garantire il diritto all’attività sportiva per tutti, promuovendo l’inclusività attraverso un approccio educativo e partecipativo rivolto in particolare a gruppi vulnerabili. L’obiettivo principale è rimuovere le barriere sociali, economiche e culturali che ostacolano l’accesso allo sport, creando percorsi strutturati e accessibili che coinvolgano persone con disabilità, giovani in situazioni di fragilità socio-economica, migranti e anziani.

A Venarotta, presso la palestra della Scuola Don Milani, si svolgeranno corsi gratuiti di judo e difesa personale riservati a adulti e bambini ogni lunedì (dalle 17 alle 19) e ogni giovedì (dalle 16 alle 18).

I corsi andranno avanti fino al 4 giugno grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Venarotta.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare l’istruttore Mauro Martini (3711715188).

