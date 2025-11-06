ASCOLI PICENO – Mister Tomei, alla vigilia di Ascoli-Gubbio, fa il punto della situazione anche sugli infortunati “Nicoletti ha ancora un po’ di lavoro da fare, servirà ancora qualche giorno, ha avuto una piccola distorsione al collaterale. Corazza ha avuto qualche problema al ginocchio, non ci sarà, ma la prossima settimana dovrebbe essere a posto; gli altri ragazzi stanno tutti bene.

Sul Gubbio: “Domani affronteremo una squadra costruita bene, con calciatori di categoria e altri che hanno militato in serie superiore. Carraro? Il Gubbio ha elementi che possono creare problemi come Carraro, in generale è una squadra forte, che sta facendo bene, può mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Serviranno da parte nostra massimo rispetto e attenzione su ogni dettaglio, oltre alla voglia di riscatto che devi avere dentro di te dopo una sconfitta. E’ normale che la partita di Ravenna abbia lasciato l’amaro in bocca, la sconfitta fa parte di ogni percorso, ma deve bruciare. Il calcio dà la possibilità ogni settimana di riscattarsi se le cose sono andate male; questo significa essere più convinti ed energici in quello che si fa, dobbiamo essere vogliosi di scendere in campo.

“Dalla settimana scorsa esco sereno perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma ci dev’essere di insegnamento perché la prestazione non è la panacea e non è sempre sinonimo di risultato pieno, anzi. Il dettaglio fa la differenza e questa volta il dettaglio è andato a sfavore nostro; dovremo fare tesoro di quello che è successo a Ravenna. Il nostro DNA di squadra ci porta sempre a puntare alla prestazione e al bottino pieno, a volte riesce e a volte no, ma chi non ha la cultura della sconfitta non può fare questo lavoro. Quando fai il massimo devi accettare tutto serenamente”.

L’ultima considerazione è sui tifosi e sulla relazione del Giudice Sportivo a seguito di Ravenna-Ascoli: “Che il razzismo non debba esistere siamo tutti d’accordo, purtroppo non ho i mezzi per poter giudicare regole che non conosco e quindi non dico nulla. Posso dire che i tifosi sono per noi una componente fondamentale e loro di questo devono essere coscienti”.