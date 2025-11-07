La voce profonda e coinvolgente di Manuele Morgese ha guidato il pubblico nel celebre monologo del “pianista sull’oceano”, accompagnata dalle raffinate sonorità della tromba di Andrea Di Pilla e del pianoforte di Riccardo Campana

APPIGNANO DEL TRONTO – Il Teatro S.A.L.E. ha accolto un pubblico numeroso ed entusiasta in occasione dello spettacolo “Novecento” di Alessandro Baricco, portato in scena e diretto da Manuele Morgese, in collaborazione con TEATROZETA – L’Aquila.

L’evento, svoltosi mercoledì 5 novembre 2025, ha conquistato la platea con la sua intensità e la sua originalità, trasformando il palcoscenico in un oceano di emozioni, tra musica dal vivo, parole e immagini.

La voce profonda e coinvolgente di Manuele Morgese ha guidato il pubblico nel celebre monologo del “pianista sull’oceano”, accompagnata dalle raffinate sonorità della tromba di Andrea Di Pilla e del pianoforte di Riccardo Campana.



Le proiezioni artistiche di Cosbru, hanno completato il viaggio sensoriale, creando un dialogo visivo di grande suggestione con il testo di Baricco e le musiche di Ennio Morricone, rilette in chiave jazz.

Particolarmente significativo è stato l’appuntamento del 6 novembre, quando lo spettacolo è stato riproposto in una matinée speciale per le classi della secondaria di Appignano del Tronto.

Gli studenti hanno potuto assistere a un’esperienza teatrale e musicale di grande impatto, che ha unito letteratura, musica e arte visiva in un linguaggio accessibile e coinvolgente.

L’esperienza si è conclusa con una performance di Gruppo Danza Oggi che aderisce a “Danzare per la vita” Campagna Sociale contro la violenza sulle donne promossa da AGIS e AIDAF, video testimonial Kledi Kadiu, S.O.S Soul Over Shoes. In scena Francesca Capraro e Martina Bartomioli, hanno interpretato un’ intensa performance che simbolicamente racconta la complicità necessaria ad affrontare il problema.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione le istituzioni scolastiche locali, ha rappresentato un importante momento di educazione teatrale e culturale, confermando l’impegno di TEATROZETA – L’Aquila nel diffondere la passione per le arti tra i più giovani.

Il successo di “Novecento” ad Appignano del Tronto conferma ancora una volta la forza poetica e universale del testo di Baricco e la capacità del teatro di unire linguaggi diversi in un’unica emozione.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.