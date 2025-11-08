ASCOLI PICENO – Hanno preso il via gli interventi di sostituzione delle alberature in diversi viali della città. La valutazione delle essenze arboree, avviate già nel 2023, ha evidenziato criticità da parte di alcuni alberi, classificati – secondo il protocollo S.I.A. – in categoria D e C/D. Tenuto conto della pericolosità per rischio schianto delle alberature classificate in fascia D, a seguito di incontri avuti nei mesi scorsi anche con associazioni e cittadinanza, è stato, dunque, dato il via all’operazione che prevede la sostituzione di tali esemplari con nuove alberature, nonché l’integrazione delle cosiddette “fallanze”, ossia le postazioni rimaste prive di alberi da tempo. “Ciò significa che il numero di alberature messe a dimora sarà uguale o superiore a quello degli abbattimenti, con un arricchimento complessivo del verde cittadino” ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti, ricordando che già nei primi mesi del 2025 è stata avviata la piantumazione delle piante mancanti in Viale Indipendenza. L’attività è stata sospesa nei mesi estivi, periodo non idoneo per il trapianto di alberi, e riprenderà ora con il nuovo lotto di interventi. Questo il dettaglio delle piantumazioni previste:

Viale Vellei: 16 abbattimenti, 17 nuovi impianti di ippocastano sterile “Baumannii”;

Via Piave: 13 abbattimenti, 16 nuovi impianti di platano;

Viale Indipendenza: 31 abbattimenti, 38 nuovi tigli e 28 nuovi esemplari tra Albero di Giuda e Lagerstroemia;

Viale Benedetto Croce: 1 abbattimento e 1 nuovo leccio;

Viale Marconi: 1 abbattimento e 1 nuovo tiglio;

Viale delle Zeppelle: 5 abbattimenti e 5 nuovi tigli;

Via III Ottobre: 1 abbattimento e 1 nuovo tiglio;

Via della Stazione: 5 abbattimenti e 7 nuovi impianti (3 lecci e 4 tigli);

Viale Treviri: 1 abbattimento e 10 nuovi platani.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 116 mila euro, comprende anche la cura del terreno, la sistemazione delle aiuole e la garanzia di attecchimento con potature di formazione nei tre anni successivi alla piantumazione.

“Con questo intervento mettiamo in sicurezza i nostri viali e, al tempo stesso, restituiamo ai cittadini un patrimonio arboreo rinnovato, che non solo sostituisce ma aumenta il numero di alberi presenti in città” ha aggiunto il sindaco Fioravanti. “Il progetto Ascoli Green va avanti di pari passo con il rispetto di tutte le normative di sicurezza per la comunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Cardinelli: “Si tratta di un lavoro importante, frutto di valutazioni tecniche accurate e condivise con associazioni e cittadini. Andiamo a sostituire le piante a rischio con nuove e maggiori alberature, rispettando le caratteristiche storiche e paesaggistiche dei nostri viali, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e con uno sguardo sempre attento all’ambiente circostante”.

