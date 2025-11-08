CASTEL DI LAMA – Il Piceno scopre una nuova passione sportiva su rotelle. Si chiamano Picenum Devils e sono la prima squadra di hockey inline nata nella provincia di Ascoli Piceno, formata da ragazzi e ragazze provenienti da Monteprandone, Spinetoli, Castel di Lama e Ascoli Piceno.

Il progetto nasce grazie all’iniziativa della polisportiva Volpa di Spinetoli, in collaborazione con le società Picenum Passion Skate di Ascoli Piceno e Rollergreen di Castel di Lama, insieme a un gruppo di giovani e appassionati decisi a portare anche nel sud delle Marche uno sport in forte crescita a livello nazionale.

Gli allenamenti si svolgono due volte a settimana nella pista di pattinaggio di Castel di Lama, dove i giocatori, tutti under 16, si ritrovano per affinare tecnica, equilibrio e spirito di squadra.

“L’idea è nata quasi per gioco – raccontano i fondatori – ma anche dalla consapevolezza che nel Piceno mancava del tutto una realtà dedicata all’hockey inline. Così abbiamo deciso di creare un vero e proprio team”.

La società, affiliata alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), è pronta a partecipare già da questa stagione al campionato zonale under 16. L’obiettivo non è solo agonistico, ma anche promozionale: far conoscere una disciplina spettacolare e coinvolgente, che unisce velocità, strategia e divertimento, grazie anche ai due allenatori/giocatori Luca Tiburtini e Riccardo Carminucci.

