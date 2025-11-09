ASCOLI PICENO – Alla vigilia dell’11ª giornata di campionato, mister Seccardini presenta la sfida tra Atletico Ascoli e Maceratese. Match in programma nel pomeriggio di domenica 9 novembre a Macerata, valevole per il girone F di serie D.

Una partita che promette intensità e qualità, tra due squadre con idee chiare e mentalità propositive.

Il tecnico bianconero Simone Seccardini analizza il percorso della squadra, la crescita del gruppo e le chiavi per affrontare al meglio l’impegno di domenica. Ecco le dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Sarà una partita viva e aperta, mi auguro anche piacevole da vedere. Affrontiamo una squadra guidata da un tecnico giovane e preparato, che ha già dimostrato il suo valore vincendo un campionato e proponendo un calcio coraggioso e moderno. Hanno principi chiari e cercano costantemente vantaggi posizionali e qualitativi in ogni zona del campo, mantenendo un atteggiamento aggressivo anche in fase di non possesso. Noi vogliamo confermare la nostra identità, dare continuità al lavoro fatto e dimostrare personalità. Sarà una sfida tra due squadre che vogliono giocare, non subire. Ci sono tutte le premesse per una partita di contenuti, ritmo e qualità. Quel precedente ha già detto molto. È stata una gara particolare, in cui si sono visti sia la loro struttura che la nostra voglia di affrontarli a viso aperto. Ogni partita però fa storia a sé, ma ci ha fornito spunti preziosi. Sappiamo che per portare a casa il risultato serviranno attenzione, lucidità nei momenti chiave e coraggio nel voler comandare la gara anche nelle fasi più difficili. Dovremo leggere bene le situazioni e rimanere fedeli al nostro piano, senza farci condizionare dagli episodi. Più dei risultati, ci interessa la crescita del gruppo. Questa striscia è il frutto di un modello che si sta consolidando e di una consapevolezza collettiva che aumenta di settimana in settimana. Affrontiamo ogni partita con il piacere di competere e la voglia di migliorarci. È un percorso lungo, ma la continuità nelle prestazioni e nell’atteggiamento ci dà fiducia e ci permette di affrontare ogni sfida con ambizione.”

