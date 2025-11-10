ASCOLI PICENO – Trasferta amara.
Nel pomeriggio di domenica 9 novembre l’Atletico Ascoli ha perso 3-1 a Macerata contro la Maceratese allo stadio “Helvia Recina”.
Match valevole per il girone F di serie D.
I bianconeri ci hanno provato ma i biancorossi sono stati più precisi e cinici.
Di seguito il tabellino completo
MACERATESE (4-3-3): Cusin, Vanzan, Perini, Morganti, Mastrippolito, Sabattini, De Angelis, Ruani (30′ st Gagliardi), Ciattaglia (26′ st Papa), Marras (25′ st Neglia), Osorio (43′ st Cirulli). A disposizione: Gagliardini, Sciarra, Ambrogi, Nasic, Papa, Lorenzi. All: Matteo Possanzini
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati, Mazzarani, Feltrin, Camilloni, Vechiarello, Bucco, Coppola (26′ st Sbrissa) Forgione, Sardo (34′ st Antoniazzi), Minicucci, Maio (26′ st Belloni). A disposizione: Di Giorgio, Nonni, Oddi, Moscarini, D’Alessandro, Carbone. All: Simone Seccardini
Arbitro: Andrea Paccagnella di Bologna
Reti: Vanzan 8′ pt, Mazzarani 23′ pt, Osorio 10′ st, Morganti 15′ st
Note: Spettatori: 1200 circa. Ammonito Vecchiarello
