L’allenatore: “Peccato però per i tre goal presi, il primo probabilmente era fuorigioco. Abbiamo trovato il pareggio e nel secondo tempo potevamo andare in vantaggio in due occasioni ma non ci siamo riusciti”

ASCOLI PICENO – Interrotta la serie di risultati utili consecutivi.

L’Atletico Ascoli nel pomeriggio di domenica 9 novembre ha perso 3-1 a Macerata contro la Maceratese allo stadio “Helvia Recina”, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato mister Simone Seccardini in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Meritavamo a mio parere qualcosa in più ma è giusto riconoscere i meriti dell’avversario. Peccato però per i tre goal presi, il primo probabilmente era fuorigioco. Abbiamo trovato il pareggio e nel secondo tempo potevamo andare in vantaggio in due occasioni ma non ci siamo riusciti. La Maceratese è stata più cinica. Il rammarico è di aver preso dei goal un po’ casuali”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.