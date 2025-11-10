ASCOLI PICENO – Sabato 15 novembre alle ore 16.30, presso la Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini” (corso G. Mazzini, 90 – Ascoli Piceno), andrà in scena un recital del poeta Loris Ferri, con letture tratte dalla raccolta poetica Alla fine del tempo. Sulle tracce della dimenticanza (NFC edizioni), tra i dipinti della mostra In questa profondità ancora verde dell’artista Alessandro Giampaoli. A seguire una visita guidata della mostra in compagnia del critico e curatore dell’esposizione Leonardo Regano.
Evento organizzato dalla Libreria Prosperi in collaborazione con Musei Civici di Ascoli Piceno.
Biglietto d’ingresso alla mostra € 4 ridotto € 2.
