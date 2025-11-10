ASCOLI PICENO – Nell’ambito del progetto di digitalizzazione promosso dalla Regione Marche negli ospedali con dipartimento di emergenza e accettazione (Dea) di primo e secondo livello, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), inizia domani martedì 11 novembre, nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, l’implementazione del sistema informativo ospedaliero. Il progetto di digitalizzazione mira a potenziare le strutture ospedaliere attraverso il rafforzamento dei sistemi digitali, come la cartella clinica elettronica, ovvero l’equivalente della cartella clinica cartacea utilizzata per registrare, monitorare e gestire i dati sanitari di un paziente in formato digitale.

L’avvio del nuovo sistema operativo – comunica l’Ast di Ascoli – parte all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli dove, da domani 11 novembre e fino al prossimo 12 dicembre, l’implementazione del sistema informativo ospedaliero, finalizzata a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari, potrebbe comportare disguidi tecnici o allungamenti dei tempi di attesa.

“Ci scusiamo in anticipo con gli utenti – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – se in questa fase di partenza del nuovo sistema informativo ospedaliero potrebbero verificarsi alcuni allungamenti nei tempi di attesa. Si tratta di una fase di transizione relativamente breve e necessaria per migliorare i processi e i flussi di lavoro. Abbiamo comunque predisposto una task force per affrontare al meglio e tempestivamente le eventuali difficoltà che dovessero presentarsi”.

