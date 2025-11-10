ASCOLI PICENO – C’è un’energia che continua a muoversi tra Seattle e l’Italia: è quella del grunge, il suono ruvido, emotivo e autentico che ha segnato un’intera generazione.
A riportarla sul palco è ancora una volta Will Hunt, batterista statunitense noto per il suo lavoro con Evanescence, Vasco Rossi e Heroes and Monsters, insieme a Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli (basso).
Il power trio torna in tour con “Grunge Night”, una serie di concerti nei club italiani in cui celebra la scena di Seattle e i suoi protagonisti più iconici, dai Nirvana ai Pearl Jam, dagli Alice in Chains ai Foo Fighters. Un viaggio sonoro attraverso la musica e l’attitudine che hanno cambiato per sempre la storia del rock.
La tournée partirà il 27 novembre da Castelgoffredo (MN) e si concluderà il 7 dicembre a Palermo, toccando diverse città da nord a sud.
Date novembre:
27 Castel Goffredo (MN) – Ass. San Michele
28 Cermenate (CO) – Black Horse
29 Bellinzona (CH) – Hook Pub
30 Torino – Q77 Vertigo
Date dicembre:
1 Ascoli Piceno – BreakLive
3 Vallesaccarda (AV) – Centro Sociale
4 Roma – Kill Joy
5 Rimini – House of Rock
6 Siracusa – Sonica
7 Palermo – Mind House
Con una scaletta che attraversa i brani simbolo del grunge – da Smells Like Teen Spirit a Alive, Man in the Box, Everlong e molti altri – la Grunge Night va oltre il semplice concerto. È un’esperienza condivisa, che riaccende l’emozione e la forza di un’epoca irripetibile che ha cambiato il rock e continua a ispirare.
«Suonare questo repertorio in Italia è qualcosa di speciale» – racconta Will Hunt – «L’energia del pubblico è contagiosa e ci spinge ogni volta a dare il massimo. È un modo per tenere viva la musica e lo spirito di una scena che ha lasciato un segno profondo nella storia del rock».
Con la sua intensità e la fedeltà nel ricreare l’atmosfera dei live delle grandi band di Seattle, la formazione guidata da Will Hunt continua a conquistare il pubblico internazionale, trasformando ogni concerto in una serata di pura, autentica passione rock.
Per informazioni e biglietti, rivolgersi direttamente ai teatri e club che ospitano le date del tour
