ASCOLI PICENO – C’è un’energia che continua a muoversi tra Seattle e l’Italia: è quella del grunge, il suono ruvido, emotivo e autentico che ha segnato un’intera generazione.

A riportarla sul palco è ancora una volta Will Hunt, batterista statunitense noto per il suo lavoro con Evanescence, Vasco Rossi e Heroes and Monsters, insieme a Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli (basso).

Il power trio torna in tour con “Grunge Night”, una serie di concerti nei club italiani in cui celebra la scena di Seattle e i suoi protagonisti più iconici, dai Nirvana ai Pearl Jam, dagli Alice in Chains ai Foo Fighters. Un viaggio sonoro attraverso la musica e l’attitudine che hanno cambiato per sempre la storia del rock.

La tournée partirà il 27 novembre da Castelgoffredo (MN) e si concluderà il 7 dicembre a Palermo, toccando diverse città da nord a sud.

Date novembre:

27 Castel Goffredo (MN) – Ass. San Michele

28 Cermenate (CO) – Black Horse

29 Bellinzona (CH) – Hook Pub

30 Torino – Q77 Vertigo

Date dicembre:

1 Ascoli Piceno – BreakLive

3 Vallesaccarda (AV) – Centro Sociale

4 Roma – Kill Joy

5 Rimini – House of Rock

6 Siracusa – Sonica

7 Palermo – Mind House

Con una scaletta che attraversa i brani simbolo del grunge – da Smells Like Teen Spirit a Alive, Man in the Box, Everlong e molti altri – la Grunge Night va oltre il semplice concerto. È un’esperienza condivisa, che riaccende l’emozione e la forza di un’epoca irripetibile che ha cambiato il rock e continua a ispirare.

«Suonare questo repertorio in Italia è qualcosa di speciale» – racconta Will Hunt – «L’energia del pubblico è contagiosa e ci spinge ogni volta a dare il massimo. È un modo per tenere viva la musica e lo spirito di una scena che ha lasciato un segno profondo nella storia del rock».

Con la sua intensità e la fedeltà nel ricreare l’atmosfera dei live delle grandi band di Seattle, la formazione guidata da Will Hunt continua a conquistare il pubblico internazionale, trasformando ogni concerto in una serata di pura, autentica passione rock.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi direttamente ai teatri e club che ospitano le date del tour

