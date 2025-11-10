Tale disciplina sportiva permette di migliorare la resistenza, la forza, la mobilità e la coordinazione. Aiuta a migliorare l’attività cardiocircolatoria e il tono muscolare. Aumenta anche il consumo di calorie da parte dell’organismo

ASCOLI PICENO – Prenderà il via sabato 15 novembre a Offida una serie di iniziative realizzate nell’ambito del progetto presentato dal Comune di Offida sul bando regionale “Iniziative a carattere territoriale sui tempi del benessere e della qualità della vita”.

Alle 15, presso il parco Cesare Gabrielli nella frazione di Borgo Miriam, si svolgerà un corso di nordic walking (i bastoncini per praticare tale attività saranno messi a disposizione dall’organizzazione).

La partecipazione è gratuita, occorre però prenotare, entro il 13 novembre, inviando un sms o un messaggio Whatsapp al numero 3939365509 con il proprio nome e cognome, in quanto è previsto un numero massimo di 15 adesioni.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo sport del Comune di Offida, in collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

La pratica del Nordic Walking permette il coinvolgimento in pratica di tutti i muscoli del corpo.

Tale disciplina sportiva permette di migliorare la resistenza, la forza, la mobilità e la coordinazione. Aiuta a migliorare l’attività cardiocircolatoria e il tono muscolare. Aumenta anche il consumo di calorie da parte dell’organismo.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

