Provvedimenti afferenti il trasferimento temporaneo del mercato di Piazza Arringo e le occupazioni di suolo pubblico in occasione dell’allestimento e della realizzazione del villaggio di Natale 2025 – 2026
Con l’Ordinanza sindacale n. 726 del 6 novembre 2025 si ordina da martedì 10 novembre 2025 a tutto il 16 gennaio 2026 compreso:
tutti i mercoledì, il trasferimento temporaneo del mercato ambulante di Piazza Arringo in Piazza del Popolo, ad eccezione di mercoledì 31 dicembre 2025;
tutti i sabato, il trasferimento temporaneo del mercato ambulante di Piazza Arringo in Viale Kennedy;
nel giorno di mercoledì 31 dicembre 2025 il trasferimento temporaneo del mercato ambulante di Piazza Arringo in Viale Kennedy;
la riduzione di 1 metro (1 m) delle occupazioni di suolo pubblico di tutte le attività insistenti in Piazza Arringo in corrispondenza della pista di pattinaggio;
Regolamentazione della circolazione stradale in Lungo Castellano per realizzazione lavorazioni 2° stralcio intervento n. 543 – 2309- Ciclopedonale Lungo Castellano e rete ciclopedonale urbana. Richiedente Comune di Ascoli Piceno proroga provvedimenti adottati con ordinanza dirigenziale n. 711 del 30 ottobre 2025.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 740 del 10 novembre 2025 l’Amministrazione comunale ordina:
- La proroga sino al 29 novembre 2025 dei provvedimenti adottati con ordinanza dirigenziale n. 711 del 30 ottobre 2025 – prot. 96027.
Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità. 31 dicembre 2025
Con l’Ordinanza sindacale n. 736 del 10 novembre 2025 si ordina su tutto il territorio del Comune di Ascoli Piceno:
- il divieto di somministrazione e di vendita di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio vetro e lattine; è unicamente consentita la vendita per asporto;
- il divieto di utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso per la pubblica incolumità, quali ad esempio bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, per il consumo di alimenti e bevande, in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico (quali ad esempio vie, piazze).
