ASCOLI PICENO – Domenica 16 novembre alle ore 9.30 si terrà un nuovo appuntamento del progetto “Go – Urbexare nel Piceno”, ideato dall’associazione giovanile Delta – Odv, che prosegue il suo viaggio alla scoperta del territorio.

L’incontro, giunto alla settima tappa, avrà luogo ad Ascoli Piceno, nella zona compresa tra Marino del Tronto, Monticelli, Brecciarolo e Campolungo lungo le rive del fiume Tronto.

Il ritrovo è fissato nel parcheggio di via della Tintura, dietro l’Eurospin di Marino del Tronto, da cui partirà un’escursione di circa 8 chilometri accompagnata da una guida ambientale e naturalistica che illustrerà il fiume Tronto sotto diversi punti di vista.

La partecipazione è gratuita e per iscriversi è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 393 9365509 con nome, cognome e data dell’evento. Urbex, abbreviazione di urban exploration, è l’arte di esplorare luoghi dimenticati dal tempo come edifici abbandonati, borghi silenziosi e scorci carichi di memoria che meritano di essere conosciuti prima che svaniscano nell’oblio, un’esperienza che unisce avventura, storia e rispetto per ciò che è stato.

