La partecipazione è gratuita, con un massimo di 40 posti disponibili, e le iscrizioni vanno effettuate entro il 14 novembre inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome

CASTORANO – Proseguono a Castorano le attività del progetto promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Marche, dedicato al benessere e alla qualità della vita. Sabato 15 novembre si terrà l’iniziativa “Padre Carlo Orazi e il percorso delle chiese nel borgo di Castorano”, un evento sportivo e culturale gratuito. Il percorso partirà dal centro storico, dove si trova la casa natale di Padre Carlo Orazi, missionario in Cina dal 1700 al 1733 per lo Stato Vaticano, di cui a ottobre 2024 è stato celebrato il 350° anniversario della nascita. Il ritrovo è fissato alle ore 14.45 in Piazza Umberto I, da cui si partirà per un itinerario facile che toccherà vari punti del territorio comunale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castorano, U.S. Acli provinciale Aps, Associazione Padre Carlo Orazi e 3Sicc aps, con il sostegno della Regione Marche.

Le attività progettuali proseguiranno fino a dicembre con l’obiettivo di abbinare attività fisica e corretta alimentazione a eventi coordinati, favorendo benessere e qualità della vita e valorizzando il territorio di Castorano come destinazione culturale e turistica.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 40 posti disponibili, e le iscrizioni vanno effettuate entro il 14 novembre inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.