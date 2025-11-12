Lo spettacolo è più di un concerto: è un racconto musicale potente, intimo e travolgente, che attraversa i brani più amati di Graziani insieme a quelli meno conosciuti, scelti con cura dal figlio Filippo

ASCOLI PICENO – Un viaggio nella musica, nei ricordi e nell’anima di uno dei più grandi artisti italiani. Domenica 21 dicembre 2025 alle 21, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ospiterà l’ultima tappa del tour “Ottanta-Buon Compleanno Ivan”, lo spettacolo con cui Filippo Graziani celebra gli 80 anni dalla nascita di suo padre, Ivan Graziani, in un evento unico e carico di emozione.

Lo spettacolo è più di un concerto: è un racconto musicale potente, intimo e travolgente, che attraversa i brani più amati di Ivan Graziani insieme a quelli meno conosciuti, scelti con cura da Filippo per offrire al pubblico una visione autentica e personale dell’universo creativo del padre.

Da oltre dieci anni Filippo Graziani porta avanti con passione l’eredità artistica di Ivan, reinterpretando le sue canzoni con nuovi arrangiamenti che ne rispettano l’essenza ma la rinnovano con sensibilità contemporanea. Il risultato è un ponte tra generazioni, un dialogo musicale che unisce passato e presente.

Sul palco, insieme a Filippo, un ensemble di musicisti di grande esperienza: Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso), Massimo Marches (chitarre), Stefano Zambardino (tastiere), Marco Gentile (violino) e Riccardo Cardelli (polistrumentista).

A rendere ancora più speciale la serata sarà un *omaggio dell’artista Marco Lodola, che ha ideato un’installazione luminosa inedita appositamente per l’evento, integrata nella scenografia come un vero e proprio “regalo di compleanno” a Ivan.

La tappa ascolana, organizzata da ‘Follow Me Events’ in collaborazione con la ‘Pro Loco Picena Aps’ e con il patrocinio del Comune, chiude un tour che ha emozionato il pubblico in tutta Italia, trasformandosi in una grande festa collettiva dedicata alla musica, ai ricordi e all’arte senza tempo di Ivan Graziani.

I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del teatro in Piazza del Popolo, ma anche online e nei punti vendita Vivaticket. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 329/9481073.

