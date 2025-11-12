L’ingresso è libero e sarà permesso sino all’esaurimento posti. Gli ospiti di questa rassegna sono tutti di eccellente levatura. Le principali info

ASCOLI PICENO- Il 16 Novembre prende il via ad Ascoli Piceno la 10^ edizione della rassegna di giovani concertisti “Domenica in Musica” curata dalla compositrice Ada Gentile.

Sono in programma tre concerti, alle ore 11, al Foyer del Teatro Ventidio Basso, organizzati con il contributo dei Clubs LIONS HOST di Ascoli Piceno, delle SOROPTIMIST di Ascoli Piceno e di Pierluigi ed Elisa Ambrosi Sacconi Rosati.

Il primo concerto sarà affidato al pianista Vincenzo Furio, pugliese di nascita ma residente a Lucerna, vincitore del Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei 2024 di Sansepolcro, il quale proporrà all’ascolto brani virtuosistici di Liszt e Prokofiev insieme alla “Ciaccona” della compositrice contemporanea russa Sofia Gubaidulina, finita nella “lista nera” del regime per la sua posizione modernista, scomparsa nel marzo scorso in Germania.

Il 23 Novembre sarà la volta di due giovani fratelli tenori, Emanuele e Luca Nori (entrambi ascolani ma trasferitisi in Romania, a Timisoara, nel 2009) che, con il pianista anch’esso ascolano Alessio Falciani, eseguiranno arie indimenticabili dal “Rigoletto di Verdi, dall’”Elisir d’amore” di Donizetti , insieme a brani di Bellini, Cilea, Tosti , Gastaldon ed Eminescu.

La rassegna si concluderà il 30 Novembre con il pianista ventiduenne Alessio Tonelli, di Grosseto, anch’egli vincitore del Concorso Pianistico Maria Giubilei di Sansepolcro, che suonerà brani di Brahms, Chopin, Liszt e Rachmaninov. I tre concerti verranno presentati rispettivamente da Elma Grelli , Maria Puca ed Ivana Manni. L’ingresso è libero e sarà permesso sino all’esaurimento posti. Gli ospiti di questa rassegna sono tutti di eccellente levatura; alcuni di essi , come il violinista Giuseppe Gibboni (vincitore del Premio Paganini) ed il pianista Elia Cecino (vincitore del Premio Venezia) hanno già fatto una brillante carriera.

