ASCOLI PICENO – Di seguito tre note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Il sindaco avvisa la cittadinanza che il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, stabilisce che i privati che intendono macellare gli animali ammessi per il consumo domestico privato, devono comunicare all’Autorità Competente Locale il luogo, la data e l’ora della macellazione.
Dovendo regolamentare la pratica della macellazione per il consumo domestico privato, considerando i rischi potenziali della diffusione sul territorio di eventuali malattie infettive trasmissibili all’uomo, premessi i principi di seguito elencati:
-
- Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti da macellazione per uso privato degli animali da reddito;
- Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
- Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
- Possibilità, da parte dei Servizi Veterinari dell’ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
Il privato, inteso solo come allevatore registrato nell’anagrafe zootecnica ed in possesso del Codice Identificativo della azienda, può macellare a domicilio animali della specie suina, ovina e caprina, con le seguenti modalità:
- Comunicare al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’AST di Ascoli Piceno, con almeno 48 ore di anticipo l’intenzione di macellare a domicilio il/i proprio/i animale/i e indicando il giorno, l’ora e il luogo della macellazione; la comunicazione è indispensabile per consentire al servizio veterinario di effettuare eventuali accertamenti a campione relativi alla sanità e al benessere animale;
- La macellazione a domicilio è permessa solo agli allevatori registrati nell’anagrafe zootecnica;
- Gli animali macellati devono essere scaricati dalla banca dati nazionale (BDN);
- L’interessato ha l’obbligo di procedere allo stordimento degli animali macellati conformemente al Regolamento (CE) n.1099/2009;
- La macellazione rituale è vietata;
- L’interessato deve provvedere allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al Reg. (CE) n.1069/2009;
-
- L’interessato dopo la macellazione a domicilio, deve esitare i visceri degli animali macellati per uso privato alla visita post mortem, secondo regolamentazione ed organizzazione stabilita dal Direttore del 3 SIAOA. In ogni caso l’interessato deve macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non deve effettuare la macellazione bensì richiedere la visita sanitaria;
- L’allevatore può macellare annualmente (anno solare), per uso privato presso il proprio domicilio, un numero massimo di soggetti, per codice aziendale, che non deve superare i 4 suini, 4 ovini e 4 caprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli, 8 capretti, 8 suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg; la macellazione di animali di una specie non esclude quella di animali delle altre specie da parte di uno stesso nucleo familiare.
- Per gli animali della specie bovina anche in caso di autoconsumo, vi è l’obbligo della macellazione presso i mattatoi riconosciuti.
- Riguardo alla macellazione per autoconsumo del pollame, dei lagomorfi e della piccola selvaggina allevata, considerato che non sono state emanate a tutt’oggi norme specifiche nazionali per regolamentare tale tipo di macellazione, la stessa è da considerarsi sempre consentita secondo gli usi e le consuetudini consolidati nel tempo; inoltre il regolamento 1099/2009, stabilisce, all’articolo 1, la sua non applicabilità ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.
Inoltre l’interessato s’impegna ad eseguire la macellazione secondo le seguenti regole:
- Prenotazione telefonica presso i sotto indicati numeri per la registrazione alla piattaforma CUP dell’A.S.T. di Ascoli Piceno;
- Non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
- Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- Macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria ante mortem;
- Procedere allo stordimento dell’animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
- Procedere al completo dissanguamento;
- Qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità, informare quanto prima il Servizio Veterinario e tenere a disposizione l’intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
- Non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
- Smaltire i Sottoprodotti di Origine Animale secondo la normativa vigente;
- Far eseguire la visita sanitaria al Medico Veterinario della A.S.T. secondo le modalità e orari previsti, dei seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, completi e connessi anatomicamente, milza, reni, eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni;
- I visceri devono essere presentati all’ispezione in recipienti rigidi (vasche di plastica o recipienti simili) lavati e sgocciolati;
- In ogni caso l’intera carcassa, compreso il sangue, devono essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del veterinario a seguito dell’ispezione dei visceri;
- Dovranno essere resi disponibili i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (modello 4) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione.
Le prestazioni di visita delle carni dei suini degli ovini e dei caprini macellati a domicilio devono avvenire previa prenotazione telefonica da parte dell’allevatore ai numeri di seguito riportati per la registrazione alla piattaforma CUP dell’A.S.T. Ascoli Piceno.
Gli utenti potranno prenotare a partire dal 24 novembre 2025 fino al 29 gennaio 2026 dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri dedicati:
- 0736 358070 il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
- 0736 358938 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
Al fine della prevenzione della diffusione della peste suina africana dei suidi, gli utenti allevatori devono garantire la tracciabilità degli animali macellati che devono essere inseriti e movimentati nella e dalla banca dati nazionale (BDN).
Regolamentazione della viabilità veicolare in occasione in corso Trento e Trieste dal 14 novembre 2025 al 16 novembre 2025 – Mercatino Antiquariato
Con l’Ordinzanza dirigenziale n. 745 del 12 novembre 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire:
1) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, e Piazza Simonetti ( esclusi stalli Prefettura) dalle ore 14:00 di venerdì 14 novembre 2025 alle ore 24:00 di domenica 16 novembre 2025
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati
La fase di allestimento, prevista per venerdì 14 novembre 2025 dopo le 14:00 , non potrà causare intralcio alla circolazione veicolare ( in particolare autobus).
2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di sabato 15 novembre 2025 e domenica 16 novembre 2025
- interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma ( fatta eccezione per i veicoli partecipanti all’evento , per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno e della Provincia di Ascoli Piceno, residenti ed autorizzati nella zona interdetta al traffico );
3) la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo interferenti con Via XX Settembre e Corso Trento e Trieste dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di sabato 15 novembre 2025 e domenica 16 novembre 2025.
Si comunica che a partire da martedì 18 novembre 2025 a venerdì 21 novembre 2025, dalle 07:00 alle 09:00 e dalle 13:00 alle 15:00 la ditta D’Addazio Noleggi srl effettuerà intervento di manutenzione di radiotelefonia mobile in Via B. Cairoli n. 45.
Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità:
di istituire in Via B. Cairoli, per le giornate dal 18 novembre 2025 al 21 novembre 2025, dalle 07:00 alle 09:00 e dalle 13:00 alle 15:00:
- l’interdizione del transito veicolare.
- di garantire il transito pedonale con un percorso di ampiezza utile non inferiore a mt. 1,50.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo