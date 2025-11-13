Al fine della prevenzione della diffusione della peste suina africana dei suidi, gli utenti allevatori devono garantire la tracciabilità degli animali macellati che devono essere inseriti e movimentati nella e dalla banca dati nazionale (BDN).

1) Corso Trento e Trieste , dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, e Piazza Simonetti ( esclusi stalli Prefettura) dalle ore 14:00 di venerdì 14 novembre 2025 alle ore 24:00 di domenica 16 novembre 2025

Regolamentazione della viabilità veicolare in occasione in corso Trento e Trieste dal 14 novembre 2025 al 16 novembre 2025 – Mercatino Antiquariato

2) Corso Trento e Trieste , dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di sabato 15 novembre 2025 e domenica 16 novembre 2025

3) la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo interferenti con Via XX Settembre e Corso Trento e Trieste dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di sabato 15 novembre 2025 e domenica 16 novembre 2025.