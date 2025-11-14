ASCOLI PICENO – Mister Tomei alla vigilia della gara con il Rimini, in programma Sabato 15 Novembre alle ore 17:30 allo stadio “Neri” valida per la quattordicesima giornata del girone B del campionato di Serie C, analizza il momento dei bianconeri in conferenza stampa.

Non ci saranno gli infortunati Corazza, Nicoletti e Del Sole. “Nicoletti si è operato tra un mesetto starà bene. È avvenuto in un momento che pesa questa situazione, ma già domani ricomincia la riatletizzazione. Corazza ha un fastidio al ginocchio ci vorrà un po’, ma domani non ci sarà”.

“La situazione del Rimini? Sono molto vicino ai giocatori del Rimini, per noi è lavoro e mi dispiace questa situazione perché l’ho visto lo scorso anno anche nella Torres e Taranto. Gli faccio i complimenti ho visto tutte le loro partite, dimostrano di essere una grande squadra. In quelle situazioni o molli o ti ribelli, non hanno mai meritato di perdere una partita, tolto i punti di penalizzazione vedo una squadra fatta di giovani di prospettiva. Magari avranno futuro in un’altra situazione. Per noi una partita difficilissima, una squadra che aggredisce e organizzata. La peggiore partita che possiamo affrontare in questo momento, ha mille insidie”.

Sul Rimini:”Sono organizzati, sarà una partita verticale, adottano il loro metodo e bisogna essere bravi a saper capire quando si può e quando non si può, sono pericolosi sulle ripartenze. La squadra si è allenata bene è consapevole del momento. Abbiamo giocato tanto in queste settimane. Abbiamo fatto un buon lavoro fisico e tecnico-tattico”.

Un campionato equilibrato: “Non esistono squadre deboli, tutte le partite sono equilibrate. Abbiamo analizzato le cose da migliorare e non bisogna piacersi. Bisogna essere cinici e rischiare le giocate. Ci vuole personalità”.

L’Ascoli non brillante come ad inizio stagione. Una flessione fisica, per le troppe gare ravvicinate e anche alcuni infortuni o mentale? “Non sono d’accordo, ogni partita è difficilissima, normale che i tifosi, l’ambiente e la stampa si aspettano che l’Ascoli vinca sempre. A volte si può fare fatica nell’episodio, bisogna rimanere lucidi. Sarei preoccupato se facessimo prestazioni indecenti, ma questo non è avvenuto. Sono molto contento della partita di Gubbio. So che però dobbiamo migliorare e lavorare, non siamo una macchina perfetta, bisogna essere propositivi il percorso è lunghissimo. So che ci sono partite che non si riesce a vincere. Il calcio è in continua evoluzione. L’importante è che i ragazzi facciano quello per ciò ci alleniamo. Tutti siamo contenti se abbiamo risultati positivi”.

Sugli attaccanti: “La cosa più sbagliata per gli attaccanti è essere assillati dal gol, ognuno deve lavorare per la squadra. Devono stare sereni, sono contento di come si muovono e partecipano all’azione, si sacrificano tanto. Facciamo un gioco dispendioso”.

