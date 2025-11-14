ASCOLI PICENO – Due note dal Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in Via delle Torri ( tratto da Largo Clementi a Via dei Soderini) per intervento su rete gas.
Con l’ordinanza dirigenziale n. 750 del 13 novembre 2025 l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 17 novembre 2025, dalle ore 08:30 alle ore 17:30 l’adozione dei seguenti provvedimenti:
Via delle Torri tratto che va dall’intersezione con Largo Clementi a Via dei Soderini
- interdizione al transito veicolare ;
- divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
Largo Clementi angolo via delle Torri
- installazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto in via delle Torri ” e la presenza obbligatoria di un moviere in L. go Clementi.
Si specifica che la presenza dei movieri, nei punti sopra indicati, dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori.
Ordinanza dirigenziale n. 748 del 13/11/25 – Regolamentazione della viabilità in Corso Vittorio Emanuele per smontaggio gru – Richiedente: Turla Costruzioni srl
Con l’ordinanza dirigenziale n. 748 del 13 novembre 2025 l’Amministrazione comunale ordina per il giorno 16 novembre 2025 in Corso Vittorio Emanuele fronte civico nr. 13 saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
dalle ore 04:00 alle ore 09:00
- l’interdizione totale del transito veicolare su C. so V. Emanuele;
- l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata h24 con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento per tutto il tratto interessato al montaggio della gru che risulta essere pari a circa mt. 30,00;
- di deviare, nella suddetta fascia oraria, su C. so G. Mazzini ( previa disattivazione del varco elettronico) e in Via dei Mulini il flusso di traffico proveniente da V. le Indipendenza;
- preavviso di chiusura stradale in piazza Matteotti all’altezza dell’intersezione con via dei Mulini;
- di proseguire in direzione V. le Indipendenza per tutti i veicoli provenienti da V. le De Gasperi;
- alla richiedente di presidiare con proprio personale le intersezioni , per tutta la durata dei lavori in V.le De Gasperi/C.so V. Emanuele, P.zza Matteotti/ Ponte Maggiore, rotonda di Viale Indipendenza (al fine di evitare agli autobus e veicoli superiori a 35 q-li di proseguire direzione Corso Vittorio E.);
dalle ore 09:00 alle ore 24:00
- l’interdizione del transito veicolare su C. so V. Emanuele agli autobus ed ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 q.li;
- l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata h24 con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento per tutto il tratto interessato al montaggio della gru che risulta essere pari a circa mt. 30,00;
- di deviare, nella suddetta fascia oraria, su C. so G. Mazzini ( previa disattivazione del varco elettronico) e Via dei Mulini il flusso di traffico proveniente da V. le Indipendenza;
- di proseguire in direzione V. le Indipendenza per tutti i veicoli provenienti da V.le De Gasperi aventi massa a pieno carico superiore a 35 q.li(inclusi autobus);
- alla richiedente di presidiare con proprio personale le intersezione V. le De Gasperi/C. so V. Emanuele, P.zza Matteotti/ Ponte Maggiore, rotonda di Viale Indipendenza (al fine di evitare agli autobus e veicoli superiori a 35 q-li di proseguire direzione Corso Vittorio E.);
