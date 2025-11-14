Si è trattato del primo grande evento marchigiano dedicato al formato Premodern, una nicchia competitiva del celebre gioco di carte che, negli ultimi anni, ha visto una crescita esponenziale di comunità e torneo

OFFIDA – Offida si è trasformata, domenica 9 novembre, nel nuovo punto di riferimento nazionale per gli appassionati di Magic: The Gathering. Alla sua prima edizione, il Vinea Goblin Festival ha registrato un successo oltre le aspettative, portando all’Enoteca Regionale delle Marche ben 51 partecipanti da tutta Italia.

Si è trattato del primo grande evento marchigiano dedicato al formato Premodern, una nicchia competitiva del celebre gioco di carte che, negli ultimi anni, ha visto una crescita esponenziale di comunità e tornei. L’appuntamento è stato realizzato grazie alla sinergia tra il circolo One Eyed Jack, la Ludikosmo di Grottammare e il negozio Eron’s Bazaar di Teramo, con il patrocinio del Comune di Offida.

Il side event Pauper curato da Ludikosmo ha registrato grande partecipazione. Presenti i venditori Eron’s Bazaar e Arcana di Trieste e gli artisti Daniele Girolami (Dalter) e Lorenzo Cava (Lauro), autori di apprezzate opere di card altering.

“Il successo dell’evento ha superato ogni previsione – dichiarano gli organizzatori – e che ci spinge già a pensare alla prossima edizione”.

Presente anche l’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Luigi Massa a testimonianza della vicinanza della città all’iniziativa.

“Il successo del Vinea Goblin Festival – conclude l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – conferma come la cultura, in tutte le sue forme, possa unire e valorizzare la nostra comunità. Magic: The Gathering ha portato a Offida passione, creatività e socialità, trasformando un gioco in un momento di incontro e crescita collettiva. Un sincero ringraziamento a Livio Celestini per la brillante intuizione e a tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questo straordinario evento di partecipazione culturale”.

