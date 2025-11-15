L’open day è indirizzato a chi ha un rischio maggiore di ammalarsi di questa patologia, come persone con cisti pancreatiche, familiari di chi è affetto da tumore al pancreas, fumatori, diabetici e soggetti sovrappeso

ASCOLI PICENO – ‘Pancreas day’, il 20 novembre, all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. In occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas, che si celebra ogni anno il terzo giovedì di novembre, l’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia interventistica dell’Ast picena, diretta da Filippo Antonini, promuove una giornata dedicata alla prevenzione di questa malattia, rivolta alla popolazione. L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri (Aigo) e dall’Associazione italiana studio pancreas (Aisp), e prevede consulenze gratuite, su prenotazione, con i gastroenterologi del reparto, negli ambulatori dedicati al nosocomio ascolano.

L’open day è indirizzato a chi ha un rischio maggiore di ammalarsi di questa patologia, come persone con cisti pancreatiche, familiari di chi è affetto da tumore al pancreas, fumatori, diabetici e soggetti sovrappeso. Al termine della consulenza, se necessario, può essere proposta e calendarizzata dall’unità operativa del ‘Mazzoni’ una ecoendoscopia, esame attualmente riconosciuto come il principale strumento diagnostico nella prevenzione delle malattie pancreatiche. Le persone a rischio intermedio possono invece eseguire controlli di follow-up nell’ambulatorio dedicato alle malattie del pancreas e delle vie biliari, sempre della gastroenterologia.

“Il problema maggiore – spiega Filippo Antonini, direttore dell’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia interventistica dell’Ast di Ascoli e consigliere nazionale Aigo – è che il tumore del pancreas è una malattia silente: spesso non dà sintomi fino a quando non raggiunge stadi avanzati, quando la chirurgia non è più praticabile. La diagnosi precoce rappresenta, dunque, la vera sfida. Una delle tecniche più efficaci per lo studio del pancreas è l’ecoendoscopia, eseguibile al ‘Mazzoni’. E’ una metodica mininvasiva che consente, non solo di individuare lesioni di pochi millimetri e ancora curabili, ma anche di effettuare biopsie mirate e trattamenti capaci di migliorare la qualità di vita dei pazienti, riducendo la necessità di interventi più demolitivi”.

Nel corso del ‘Pancreas day’ i colloqui sono completamente gratuiti, non necessitano di impegnativa del medico di medicina generale e si svolgono, dalle 8 alle 17, nella piastra ambulatoriale dell’ospedale ‘Mazzoni’ (ambulatori dell’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia interventistica). Gli appuntamenti possono essere prenotati, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, nei giorni di lunedì 17 e martedì 18 novembre, dalle 13 alle 15, telefonando al numero 0736/358867.

