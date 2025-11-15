Stadio “Neri” quattordicesima giornata del girone B del campionato di Serie C, si affrontano Rimini e Ascoli
Il Picchio arriva con 28 punti in classifica frutto di 8 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta, con 23 gol fatti e 4 subìti, ancora miglior difesa di Europa. I romagnoli dopo una settimana molto difficile e con 15 punti di penalizzazione per inadempienze finanziarie, hanno conquistato 11 punti.
FORMAZIONI UFFICIALI
RIMINI: Vitali, Bellodi, Capac (70’ Rubino), Piccoli, D’Agostini (46’ Asmussen), Ferrarini (65’ Falasco), Longobardi, De Vitis (46’ Fiorini), Boli, Leoncini (65’ Madonna), Lepri. A disp.: Moray, Fabbri, Bassoli, Contaldo, Petta, Gagliano. All.: D’Alesio
ASCOLI: Vitale, Pagliai (71’ Guiebre), Damiani (83’ Corradini), Silipo (71’ Palazzino), D’Uffizi (71’ Oviszach), Alagna, Rizzo Pinna, Curado, Rizzo, Gori (77’ Ndoj), Milanese. A disp.: Brzan, Barosi, Chakir, Menna, Bando, Cozzoli, Zagari. All.: Tomei
ARBITRO: Di Loreto di Terni
RETI: 35’ Damiani (A), 38’ Gori (A)
NOTE: Ammoniti: Rizzo (A), Fiorini (R), Alagna (A), Lepri (R), Falasco (R). Spettatori 504. Rec. 2’ pt, 8’ st.
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli in completo blu.
2- tiro di Gori in area, col mancino da posizione angolata para il portiere
6- Occasione Rimini: D’Agostini da ottima posizione calcia, para Vitale
8- tiro a giro di D’Uffizi che termina alto
13- Tiro-cross di Rizzo Pinna dalla sinistra che sfiora il palo
17- conclusione di Silipo sporcata in corner da Longobardi
31- Tiro di Silipo dalla zona del dischetto che finisce alto
32- Destro di Rizzo Pinna dal limite che termina fuori di non molto
35- GOL ASCOLI con Damiani, triangolazione con Silipo, il centrocampista poi infila Vitali con un bel diagonale
39- GOL ASCOLI con Gori, che sfrutta una indecisione del portiere Vitali su un retropassaggio di Leoncini e si inserisce infilando in gol in scivolata
41- Sinistro dalla distanza di Gori che colpisce traversa
44- Ammonito Rizzo
45- Due minuti di recupero
47- Finisce il primo tempo
SECONDO TEMPO
46- riprende il match
48- Ammonito Fiorini
59- Silipo viene fermato dopo un bel dribbling in area da Lepri
61 – calcia alto Pagliai su una corta respinta in area, si divora il tris
65 – doppio cambio Rimini: entrano l’ex Falasco e Madonna, fuori Leoncini e Ferrarini
70- Cross pericoloso di Falasco, Curado devia in corner
71- Tre cambi nell’Ascoli: escono Pagliai, Silipo e D’Uffizi, dentro Guiebre, Palazzino e Oviszach
77- Quarto cambio Ascoli: esce Gori, dentro Ndoj
83- Ammonito Lepri
84- cambio Ascoli: esce Damiani, dentro Corradini
86- bella parata di Vitale su una deviazione a distanza ravvicinata di Asmussen
90- Otto minuti di recuperoù
98- ammonito Boli per un fallo su Guiebre
99- Finisce il match
