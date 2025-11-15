Stadio “Neri” quattordicesima giornata del girone B del campionato di Serie C, si affrontano Rimini e Ascoli

Il Picchio arriva con 28 punti in classifica frutto di 8 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta, con 23 gol fatti e 4 subìti, ancora miglior difesa di Europa. I romagnoli dopo una settimana molto difficile e con 15 punti di penalizzazione per inadempienze finanziarie, hanno conquistato 11 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

RIMINI: Vitali, Bellodi, Capac (70’ Rubino), Piccoli, D’Agostini (46’ Asmussen), Ferrarini (65’ Falasco), Longobardi, De Vitis (46’ Fiorini), Boli, Leoncini (65’ Madonna), Lepri. A disp.: Moray, Fabbri, Bassoli, Contaldo, Petta, Gagliano. All.: D’Alesio

ASCOLI: Vitale, Pagliai (71’ Guiebre), Damiani (83’ Corradini), Silipo (71’ Palazzino), D’Uffizi (71’ Oviszach), Alagna, Rizzo Pinna, Curado, Rizzo, Gori (77’ Ndoj), Milanese. A disp.: Brzan, Barosi, Chakir, Menna, Bando, Cozzoli, Zagari. All.: Tomei

ARBITRO: Di Loreto di Terni

RETI: 35’ pt Damiani (A), 38’ pt Gori (A)

NOTE: Ammoniti: Rizzo (A). Spettatori 504. Rec. 2’ pt.

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara. Ascoli in completo blu.

2- tiro di Gori in area, col mancino da posizione angolata para il portiere

6- Occasione Rimini: D’Agostini da ottima posizione calcia, para Vitale

8- tiro a giro di D’Uffizi che termina alto

13- Tiro-cross di Rizzo Pinna dalla sinistra che sfiora il palo

17- conclusione di Silipo sporcata in corner da Longobardi

31- Tiro di Silipo dalla zona del dischetto che finisce alto

32- Destro di Rizzo Pinna dal limite che termina fuori di non molto

35- GOL ASCOLI con Damiani, triangolazione con Silipo, il centrocampista poi infila Vitali con un bel diagonale

39- GOL ASCOLI con Gori, che sfrutta una indecisione del portiere Vitali su un retropassaggio di Leoncini e si inserisce infilando in gol in scivolata

41- Sinistro dalla distanza di Gori che colpisce traversa

44- Ammonito Rizzo

45- Due minuti di recupero

47- Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

46- riprende il match

48- Ammonito Fiorini

59- Silipo viene fermato dopo un bel dribbling in area da Lepri

61 – calcia alto Pagliai su una corta respinta in area, si divora il tris

65 – doppio cambio Rimini: entrano l’ex Falasco e Madonna, fuori Leoncini e Ferrarini

70- Cross pericoloso di Falasco, Curado devia in corner

71- Tre cambi nell’Ascoli: escono Pagliai, Silipo e D’Uffizi, dentro Guiebre, Palazzino e Oviszach

77- Quarto cambio Ascoli: esce Gori, dentro Ndoj

83- Ammonito Lepri

84- cambio Ascoli: esce Damiani, dentro Corradini

86- bella parata di Vitale su una deviazione a distanza ravvicinata di Asmussen

90- Otto minuti di recuperoù

98- ammonito Boli per un fallo su Guiebre

99- Finisce il match

