ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida contro il Giulianova, in programma al Cino e Lillo Del Duca nel pomeriggio di domenica 16 novembre, il mister dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra dopo lo stop di Macerata e presentato la delicata gara contro la formazione giallorossa guidata da Pergolizzi.

Match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni del tecnico ascolano riportate dal portale del Club: “La sconfitta di Macerata va letta nel giusto contesto: abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori individuali che non possiamo permetterci. Interrompere una serie positiva dispiace, ma può diventare un passaggio utile nel nostro percorso. Adesso l’obiettivo è trasformare questa battuta d’arresto in energia positiva per la gara di domenica, mantenendo equilibrio e fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Mi fa piacere ritrovare mister Pergolizzi, un allenatore esperto che stimo molto e che riesce sempre a dare grande solidità alle sue squadre. Li affronteremo con rispetto, ma soprattutto con consapevolezza e con la voglia di reagire dopo la sconfitta di Macerata. Siamo determinati a mettere in campo la nostra miglior versione, con attenzione, intensità e identità. Il campionato sta mostrando che Ostia Mare, Ancona e Teramo stanno mantenendo un ritmo molto alto. Noi non dobbiamo farci condizionare dalla classifica in questa fase: l’Atletico Ascoli può ritagliarsi un ruolo da protagonista silenzioso, continuando a crescere, lavorando con equilibrio e mettendo in campo la nostra identità in ogni gara”.

