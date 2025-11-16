Il tecnico: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato contro un Giulianova solido, complimenti anche a Pergolizzi che ha inculcato le sue idee di di calcio fin da subito”

ASCOLI PICENO – Un pareggio in casa.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1, nel pomeriggio di domenica 16 novembre, contro il Giulianova allo stadio “Del Duca”.

A fine gara, come di consueto, si è presentato mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato contro un Giulianova solido, complimenti anche a Pergolizzi che ha portato nel gruppo abruzzese le sue idee di di calcio fin da subito. Sembrava di stare al Fadini, in trasferta, un plauso ai 500 tifosi ospiti. C’è comunque del rammarico, a mio avviso il goal di Forgione era regolare. Abbiamo creato molte occasioni. Non guardo la classifica al momento, dobbiamo restare concentrati sul presente e sul futuro”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.