ASCOLI PICENO – E’ in programma per mercoledì 19 Novembre un nuovo appuntamento col progetto “Scacchi in centro” promosso dall’associazione giovanile Centro Iniziative Giovani col sostegno della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno.
La partecipazione all’evento è gratuita. L’iniziativa si svolgerà presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trento e Trieste 18 ad Ascoli Piceno dalle 21 alle 23,30. Per informazioni si può inviare un messaggio al numero 3495711408.
Nel corso della manifestazione, a disposizione dei partecipanti, ci saranno istruttori che permetteranno a chi vuole conoscere le regole del gioco degli scacchi, magari partendo da zero, di apprenderle.
