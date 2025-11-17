ASCOLI PICENO – Il BIM Tronto insieme al Comune di Venarotta, all’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e Tuber Communications, all’interno delle attività della Strategia Nazionale Aree Interne, presenta la prima edizione di Bianco d’Autore – Festival del Tartufo Bianco del Piceno, in programma dal 28 al 30 novembre a Venarotta, una tre giorni dedicata alla valorizzazione del tartufo bianco pregiato e del patrimonio culturale, naturale e produttivo dell’entroterra piceno.

“Il BIM Tronto è orgoglioso di presentare la prima edizione di ‘Bianco d’Autore’, questo evento non è solo una vetrina enogastronomica di altissimo livello, ma rappresenta la conferma e il culmine di una visione strategica che questo Ente ha intrapreso con convinzione per la valorizzazione di una delle eccellenze del nostro territorio, il tartufo,” ha dichiarato il Presidente BIM Tronto, Luigi Contisciani. Attraverso la sinergia tra enti, la ricerca scientifica e l’esperienza immersiva, puntiamo a consolidare la filiera e a generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per i nostri Comuni, valorizzando la qualità, l’identità e il turismo esperienziale nelle aree interne del Piceno.”

“L’Unione Montana crede fermamente che il tartufo sia un motore di rinascita per le nostre aree interne- ha dichiarato il Presidente Unione Montana del Tronto e Valfluvione. Giuseppe Amici, Questo festival incarna perfettamente gli obiettivi della Strategia Nazionale Aree Interne: unisce la promozione culturale e naturalistica dei nostri boschi, la formazione tecnico-scientifica e il coinvolgimento diretto delle comunità. Vogliamo che ‘Bianco d’Autore’ diventi un appuntamento fisso, capace di attrarre visitatori e consolidare i servizi e la qualità della vita in montagna, estendendo l’indotto anche ai Comuni vicini come Roccafluvione, Palmiano, Force e Comunanza.”

“Siamo entusiasti di ospitare il primo festival del tartufo bianco del Piceno a Venarotta, che è sì un territorio molto vocato, alla presenza di tartufo anche con una serie di aziende del settore, ma non aveva mai ospitato un festival dedicato a questa eccellenza. La speranza è che sia la prima edizione di una lunga serie anche per sottolineare l’importanza e promuovere in maniera degna questa vera e propria eccellenza del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco del comune di Venarotta Fabio Salvi.

“Questo primo evento dedicato al bianco pregiato del Piceno è un passo decisivo verso la valorizzazione complessiva dell’eccellenza tartufo nel territorio Piceno, come ha ben compreso il Bim Tronto che ha ceduto all’iscrizione di ben cinque comuni del territorio all’Associazione Nazionale Città del tartufo. Il programma di questa prima edizione del festival è molto ricco, con alcuni eventi da non perdere come il convegno dedicato alla coltivazione del tartufo e alla conservazione del suo reale, forse il convegno più importante mai realizzato nel nostro territorio su questo tema, e la straordinaria presenza di Mauro Uliassi uno dei tredici cuochi tristellati in Italia”, ha dichiarato il curatore del Festival, Stefano Greco.

Il festival trasformerà il borgo e l’area degli impianti sportivi in un vero e proprio Villaggio del Tartufo, con degustazioni, momenti divulgativi, laboratori esperienziali, escursioni guidate e incontri di approfondimento rivolti a residenti, appassionati ed esperti del settore.

Fulcro della manifestazione sarà la tendostruttura dell’Area degli Impianti Sportivi, sede degli eventi principali tra cui gli show cooking d’autore della domenica che vedranno la partecipazione di Mauro Uliassi, tre stelle Michelin, e di Daniele Citeroni dell’Osteria Ophis di Offida, protagonisti di due appuntamenti dedicati all’alta cucina legata ai sapori del territorio.

Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare a escursioni nei boschi con cavatori e cani da tartufo, vivere l’esperienza del Tour del Tartufo e del Fluvione lungo percorsi naturalistici dedicati e prendere parte ai laboratori sensoriali condotti dal micologo Alberto Mandozzi. Una novità assoluta sarà il video in realtà aumentata realizzato nei boschi di Venarotta, che attraverso l’utilizzo di visori immersivi permetterà al pubblico di entrare virtualmente nell’ambiente naturale della cerca.

Il programma culturale comprende un convegno tecnico-scientifico dedicato alla coltivazione del Tartufo Bianco Pregiato e alla tutela del suo areale, con la partecipazione di ricercatori ed esperti internazionali come Claude Murat dell’INRAE e Christine Robin di Robin Pépinières, insieme ai rappresentanti istituzionali e ai professionisti della filiera. Gli interventi affronteranno i temi della valorizzazione, della corretta informazione e del ruolo del tartufo come risorsa economica strategica per le aree interne.

Durante tutto il fine settimana sarà inoltre attivo il Mercato del Tartufo Fresco e dei prodotti tipici delle aree interne, accompagnato da una selezione di dolci e specialità natalizie che raccontano i sapori delle comunità locali. L’iniziativa coinvolgerà anche i Comuni di Roccafluvione, Palmiano, Force e Comunanza, recentemente entrati nella rete nazionale delle Città del Tartufo.

L’appuntamento è dal 28 al 30 novembre a Venarotta, Villaggio del Tartufo – Area Impianti Sportivi di Venarotta (AP), per un fine settimana dedicato alla scoperta dell’identità più autentica del Piceno attraverso tradizioni, sapori ed esperienze che raccontano una terra unica.

Il programma completo sui canali ufficiali Facebook e Instagram Bianco D’Autore.

