ASCOLI PICENO – “Due Famiglie, Un Funerale” una commedia leggera e divertente, del regista Mark Melville è nei cinema in questi giorni ed anche all’Odeon di Ascoli Piceno, dove si è svolta la serata clou domenica 16 novembre, con la presenza dell’interprete ascolana Giorgia Fiori e gli altri giovani coprotagonisti (Giuseppe Marvaso, Francesco Migliorati e Arianna Aloi) che hanno formato il cast, accanto ai noti comici romani Francesco Salvi, Maurizio Mattioli e altri. La trama del film ben raccontata in apertura dal Filippo Ferretti che ha anche presentato ed intervistato gli attori presenti, si sviluppa nella storia dell’impresario funebre Peppino (Maurizio Mattioli), supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), il quale si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e appunto due famiglie.

Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita. Una commedia che mescola con leggerezza il destino, l’amore e la morte, invitando a riflettere sulla famiglia e sui legami che ci uniscono.

A valorizzare l’evento sono anche intervenuti il Sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Donatella Ferretti i quali oltre a complimentarsi con la concittadina Giorgia, per l’eccellente carriera di attrice che sta vivendo, hanno ben evidenziato come alla città di Ascoli appartengano personaggi talentuosi in tante discipline ed anche appunto nel cinema che pubblicizzano così in ogni dove le loro origini ascolane e quindi la città rappresentando un orgoglio per tanti. Il film è dunque piaciuto ai tanti spettatori presenti, così come la colonna sonora di cui Giorgia Fiori, che già da tempo svolge un parallelo percorso artistico musicale di cantautrice con lo pseudonimo di GLADIAH ne è anche autrice ed interprete, con due suoi brani inediti.

