Si consiglia un abbigliamento da trekking con scarpe adeguate, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e k-way, oltre a portare acqua e uno snack

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 23 novembre ad Appignano del Tronto si svolgerà una camminata naturalistica a Montecalvo con picnic a chilometro zero (presso l’Azienda agricola biologica Mari Anna Maria). L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con U.S. Acli provinciale Aps e con il sostegno della Regione Marche, nell’ambito del bando “Iniziative per il benessere e la qualità della vita” annualità 2025.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9,30 in Piazza Umberto I e da lì si partirà per un percorso di circa sette chilometri della durata di tre ore, escluse le soste, adatto a tutti. I promotori sottolineano come l’iniziativa sia pensata per vivere una giornata all’insegna della natura e della cultura, osservando il paesaggio collinare marchigiano con oliveti, vigneti, boschi mediterranei e scorci panoramici.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome, tenendo presente che il numero massimo di iscritti è quaranta. Si consiglia un abbigliamento da trekking con scarpe adeguate, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e k-way, oltre a portare acqua e uno snack. L’escursione sarà guidata da guide ambientali escursionistiche coordinate da Leonardo Perrone.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.