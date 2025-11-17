La partecipazione è libera e gratuita. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni è sufficiente inviare un messaggio al numero 3495711408

FOLIGNANO – Giovedì 20 novembre, alle ore 21, presso la sede dell’ASD Bocciofila Isola Verde in via Cosenza a Villa Pigna, sarà possibile prendere parte a un appuntamento dedicato al burraco, con momenti di apprendimento e partite aperte a tutti gli interessati.

L’iniziativa rientra nel programma del progetto “Nuove energie”, promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS e sostenuto dall’Ambito sociale territoriale XXII. Il progetto coinvolge diversi comuni del territorio, tra cui Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta, e propone ogni settimana attività pensate per favorire il benessere e l’invecchiamento attivo.

La partecipazione è libera e gratuita. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni è sufficiente inviare un messaggio al numero 3495711408.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.