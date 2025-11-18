La manifestazione inizierà alle ore 14,45 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza XXV Aprile. A seguire è prevista una visita guidata gratuita alla stupenda Villa Lozzi, visita che sarà aperta a un massimo di 30 partecipanti, previa iscrizione

COLLI DEL TRONTO – Domenica 23 Novembre si svolgerà l’iniziativa “Percorsi di arte e cultura”. Si tratta di un appuntamento gratuito promosso dal Circolo Acli Oscar Romero ASD APS, col patrocinio del Comune di Colli del Tronto e della Pro Loco di Colli del Tronto.

La manifestazione inizierà alle ore 14,45 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza XXV Aprile. A seguire è prevista una visita guidata gratuita alla stupenda Villa Lozzi, visita che sarà aperta a un massimo di 30 partecipanti, previa iscrizione. Per partecipare è necessario prenotare entro il 23 Novembre inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome.

