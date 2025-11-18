Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità strutturali significative, come il sottodimensionamento degli elementi in cemento armato, il rischio di ribaltamento delle tamponature e la carenza di connessioni murarie

ASCOLI PICENO – La Conferenza Regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica

per i lavori di adeguamento sismico di una porzione dell’Istituto di Istruzione Superiore

Ipsia “G. Sacconi”, situato in via Dino Angelini ad Ascoli Piceno. Il quadro tecnicoeconomico ammonta a 3.440.000 euro.

«Con questo passaggio, l’intervento potrà entrare nella fase operativa, segnando un passo

importante per la sicurezza e la funzionalità di una delle principali scuole tecniche della

città – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Ringrazio la forte

collaborazione con i tecnici di Provincia, Ufficio Speciale Ricostruzione e con la Regione

Marche guidata dal presidente Acquaroli: la ricostruzione passa soprattutto dal fare

squadra sempre e comunque, per il bene delle comunità dell’Appennino colpito dal

terremoto e del loro futuro».

Il complesso scolastico, di proprietà della Provincia, è composto da più corpi di fabbrica

realizzati in epoche diverse. Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità strutturali

significative, come il sottodimensionamento degli elementi in cemento armato, il rischio

di ribaltamento delle tamponature e la carenza di connessioni murarie.

Per risolvere queste problematiche, il progetto prevede interventi mirati sull’ala est e

sull’ala sud dell’edificio. Nel primo caso si procederà al confinamento dei pilastri e dei nodi

esterni, all’incamiciatura con armature integrative e all’installazione di sistemi

antiribaltamento per tamponature e divisori. Nell’ala sud, invece, è prevista la sostituzione

del sistema strutturale interno, la realizzazione di cordolature, il consolidamento delle

murature con intonaco armato e tecnica “cuci-scuci”, oltre all’inserimento di controventi

in acciaio.

Accanto alle opere strutturali, il progetto comprende interventi di efficientamento

energetico, come la sostituzione degli infissi e la coibentazione del solaio di copertura.

