ASCOLI PICENO – La Conferenza Regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica
per i lavori di adeguamento sismico di una porzione dell’Istituto di Istruzione Superiore
Ipsia “G. Sacconi”, situato in via Dino Angelini ad Ascoli Piceno. Il quadro tecnicoeconomico ammonta a 3.440.000 euro.
«Con questo passaggio, l’intervento potrà entrare nella fase operativa, segnando un passo
importante per la sicurezza e la funzionalità di una delle principali scuole tecniche della
città – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Ringrazio la forte
collaborazione con i tecnici di Provincia, Ufficio Speciale Ricostruzione e con la Regione
Marche guidata dal presidente Acquaroli: la ricostruzione passa soprattutto dal fare
squadra sempre e comunque, per il bene delle comunità dell’Appennino colpito dal
terremoto e del loro futuro».
Il complesso scolastico, di proprietà della Provincia, è composto da più corpi di fabbrica
realizzati in epoche diverse. Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità strutturali
significative, come il sottodimensionamento degli elementi in cemento armato, il rischio
di ribaltamento delle tamponature e la carenza di connessioni murarie.
Per risolvere queste problematiche, il progetto prevede interventi mirati sull’ala est e
sull’ala sud dell’edificio. Nel primo caso si procederà al confinamento dei pilastri e dei nodi
esterni, all’incamiciatura con armature integrative e all’installazione di sistemi
antiribaltamento per tamponature e divisori. Nell’ala sud, invece, è prevista la sostituzione
del sistema strutturale interno, la realizzazione di cordolature, il consolidamento delle
murature con intonaco armato e tecnica “cuci-scuci”, oltre all’inserimento di controventi
in acciaio.
Accanto alle opere strutturali, il progetto comprende interventi di efficientamento
energetico, come la sostituzione degli infissi e la coibentazione del solaio di copertura.
