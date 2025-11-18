CASTORANO – Proseguono a Castorano le attività del progetto promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Marche, dedicato al benessere e alla qualità della vita. Da mercoledì 19 novembre prenderà il via un corso di yoga che si terrà presso il teatro parrocchiale di Via Roma.
L’iniziativa viene realizzata a seguito della partecipazione al bando “Iniziative per il benessere e la qualità della vita” che il Comune di Castorano ha vinto.
Il corso si terrà nei giorni 19, 21, 26 e 28 novembre, 3,5 e 10 dicembre ed è gratuito, ma occorre iscriversi con un messaggio al numero 3495711408.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Centro Hara Scuola di yoga e con 3Sicc Aps.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo