Venerdì 21 novembre presso la Sala Consiliare del Comune alle 21 “Un canto libero” una serata di emozioni, informazioni, condivisioni, arte e dialogo

ROCCAFLUVIONE – L’Amministrazione Comunale di Roccafluvione è sensibile al tema della violenza sulle donne. Un problema che non tocca i singoli ma la collettività.

Venerdì 21 novembre presso la Sala Consiliare del Comune alle 21 “Un canto libero” una serata di emozioni, informazioni, condivisioni, arte e dialogo.

Il programma:

“Una rete a supporto delle donne” con il centro anti violenza “Donna con te”,

“Le donne nel Vangelo” con la dott ssa Laura Soccio, teologa

“Oltre la soglia del desiderio” con la dott.ssa Alessia Serrao, sociologa e ass.sociale.

“Libera di essere donna” con Arianna Comini, attrice del Lab.Minimo Teatro

Inaugurazione della mostra “Corpi senza voce” con la dott.ssa Chiara Pompini, ass.sociale: storie di donne in contesti di sfruttamento della prostituzione, mostra curata dal Programma Oblate Adriatico che rimarrà allestita fino al 29 novembre in comune.

Alla serata parteciperanno Maria Grazia Isolini, attrice; Paolo Fratoni, attore e regista ed il Coro Parrocchiale Santo Stefano di Roccafluvione.

In oltre per tutto il mese di Novembre “Tra la faccia e il cuore” mostra “in musica” presso “La Casetta dei Percorsi” in piazza Aldo Moro. Esposizione di testi di canzoni che trattano il femminicidio, un modo per riflettere e meditare.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.