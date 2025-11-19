ASCOLI PICENO – Come è tradizione dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” Domenica 30 Novembre alle ore 11.30 presso la Chiesa di Santa Maria Goretti in Piazza Immacolata, sarà celebrata la Messa in onore di Santa Cecilia, patrona della Musica e dei Musicisti.

Ad animare la liturgia, presieduta da Don Luca Censori, i Docenti e gli Allievi della Scuola che nel 2027 taglierà il traguardo dei 70 anni dalla sua fondazione.

Un momento solenne e ricco di emozione perché suoneranno insieme gli Insegnanti Francesco Albertini, Mauro Baiocchi, Alessandro Buca che avrà il piacere di far vibrare il prezioso organo di Gaetano Callido datato 1785, Giusy Di Biase, Daniela Franchi, Giuseppe Marcucci, Andrea Olori, Berardo Piccioni, Ludovico Venturini e gli Studenti delle Classi di Archi, Fiati e Percussioni.

Per valorizzare al meglio la vasta iconografia di Santa Cecilia che ha ispirato tanti illustri artisti, quest’anno si è scelto un dipinto di Giovanni Francesco Romanelli, pittore viterbese del Seicento, detto il Raffaellino e che ora si può ammirare nelle Sale dei Musei Vaticani.

