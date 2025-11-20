ASCOLI PICENO – Ritorna ad Ascoli Piceno, da venerdì 28 a domenica 30 novembre, la Festa del
Cioccolato Artigianale con il Patrocinio del Comune.
La settima edizione si svolgerà, come di consueto, in Piazza del Popolo che ospiterà le
eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli
amanti del cioccolato, dove i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane
faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di
generazione in generazione.
Gli stand saranno aperti dalle ore 10 della mattina fino a tarda sera con ingresso
gratuito.
La festa celebra il cioccolato nella sua forma più autentica, privo di additivi e
conservanti. I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con
frutta secca e spezie, tutti realizzati con tecniche tradizionali. Il cioccolato artigianale,
caratterizzato da un aroma intenso e una texture che si scioglie in bocca, regalando
un’esplosione di gusto senza eguali, sarà il protagonista indiscusso dell’evento.
Non solo cioccolato: tanto divertimento per tutti.
Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con mascotte,
truccabimbi e attività creative. Per i più grandi il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del
Vecchio terrà dimostrazioni sulla lavorazione del cioccolato artigianale.
I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole
Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso
alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del
consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.
Per iscrivere le proprie classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul
sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori
