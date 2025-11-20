ASCOLI PICENO – Ritorna ad Ascoli Piceno, da venerdì 28 a domenica 30 novembre, la Festa del

Cioccolato Artigianale con il Patrocinio del Comune.

La settima edizione si svolgerà, come di consueto, in Piazza del Popolo che ospiterà le

eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli

amanti del cioccolato, dove i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane

faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di

generazione in generazione.

Gli stand saranno aperti dalle ore 10 della mattina fino a tarda sera con ingresso

gratuito.

La festa celebra il cioccolato nella sua forma più autentica, privo di additivi e

conservanti. I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con

frutta secca e spezie, tutti realizzati con tecniche tradizionali. Il cioccolato artigianale,

caratterizzato da un aroma intenso e una texture che si scioglie in bocca, regalando

un’esplosione di gusto senza eguali, sarà il protagonista indiscusso dell’evento.

Non solo cioccolato: tanto divertimento per tutti.

Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con mascotte,

truccabimbi e attività creative. Per i più grandi il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del

Vecchio terrà dimostrazioni sulla lavorazione del cioccolato artigianale.

I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole

Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso

alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del

consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per iscrivere le proprie classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul

sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

