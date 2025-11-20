ASCOLI PICENO – Sabato 22 e domenica 23 novembre Ascoli ospiterà la gara di crossfit “Picenum Throwdown 2025”: al Palazzetto dello sport di Monterocco gli atleti, attesi da ogni parte d’Italia, si ritroveranno per due giorni molto attesi.

“Grazie a iniziative sportive come queste – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – portiamo avanti anche la promozione della nostra città. Poter accogliere tanti atleti è infatti una bella opportunità per far conoscere le Cento Torri e anche per stimolare l’economia cittadina. Il turismo sportivo è uno degli aspetti su cui ci siamo impegnati in questi anni e su cui continueremo a investire, visti gli ottimi risultati ottenuti”.

L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha spiegato: “La gara, di carattere nazionale, porterà ad Ascoli oltre 600 persone. Abbiamo sempre sostenuto ‘Picenum Throwdown”, che quest’anno assume un valore ulteriore visto che per il 2025 siamo Città Europea dello Sport. Il crossfit è una disciplina sempre più praticata, che vogliamo valorizzare, con l’obiettivo generale di fare di Ascoli la culla di tutti gli sport. Ringrazio l’organizzazione per questa iniziativa, che darà modo di far conoscere la nostra città ai tanti atleti partecipanti”.

